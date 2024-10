Al via la mostra Il Rinascimento a Brescia: un viaggio in quarant'anni di storia della città (Di giovedì 17 ottobre 2024) Brescia - Dipinti, bassorilievi, libri, strumenti musicali, armature. Oltre cinquanta opere d’arte, esposte al Museo di Santa Giulia, che tentano di restituire lo spirito di un’epoca: il Rinascimento Bresciano. Un periodo che si aprì con il brutale sacco del 1512 e che si caratterizzò come una stagione di grande fermento artistico e culturale. Una rinascita colma di inquietudine, che la mostra Il Rinascimento a Brescia racconta con le opere di grandi pittori della città - Moretto, Romanino e Savoldo - alcune delle quali prestate da altri musei nazionali e internazionali, da Los Angeles a Vienna, da Budapest a Milano. Ma oltre ai dipinti sono esposti una serie di oggetti che raccontano il contesto concreto in cui si muoveva la vita degli uomini e delle donne nella prima metà del Cinquecento: le mode, la musica, i santi, le armi, gli amori, il rapporto con la natura. Ilgiorno.it - Al via la mostra Il Rinascimento a Brescia: un viaggio in quarant'anni di storia della città Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)- Dipinti, bassorilievi, libri, strumenti musicali, armature. Oltre cinquanta opere d’arte, esposte al Museo di Santa Giulia, che tentano di restituire lo spirito di un’epoca: ilno. Un periodo che si aprì con il brutale sacco del 1512 e che si caratterizzò come una stagione di grande fermento artistico e culturale. Una rinascita colma di inquietudine, che laIlracconta con le opere di grandi pittori- Moretto, Romanino e Savoldo - alcune delle quali prestate da altri musei nazionali e internazionali, da Los Angeles a Vienna, da Budapest a Milano. Ma oltre ai dipinti sono esposti una serie di oggetti che raccontano il contesto concreto in cui si muoveva la vita degli uomini e delle donne nella prima metà del Cinquecento: le mode, la musica, i santi, le armi, gli amori, il rapporto con la natura.

