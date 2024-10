Zonawrestling.net - AEW Dynamite 16.10.2024 Il nuovo paradigma

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dal SAP Center di San Jose, California. La puntata si preannuncia esplosiva dopo gli eventi di WrestleDream, con Jon Moxleycampione e Adam Cole di ritorno per affrontare MJF. Lo show si apre con un video di Jon Moxley che parla dal retro di un pickup truck. Dichiara di odiare cosa è diventata la AEW, piena di ego e celebrazioni inutili. Afferma che la AEW dovrebbe essere una terra di opportunità, ma è diventata una terra di ego. Promette di bruciare tutto e ricostruire, dicendo: “Se volete venire con noi, potete farlo. Se non volete, correte finché potete.” Conclude affermando che ilè semplice: “Ora lavorate per me.” Adam Cole fa il suo ingresso sul ring per un promo. Inizia dicendo che deve fare questo da solo, senza i suoi amici.