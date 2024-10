Via il test d’ingresso per Medicina, il parere di Pregliasco: “Cambiamento necessario, ma evitare eccesso di studenti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Statale di Milano, ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo alle nuove modalità di accesso alla Facoltà di Medicina. L'articolo Via il test d’ingresso per Medicina, il parere di Pregliasco: “Cambiamento necessario, ma evitare eccesso di studenti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fabrizio, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene epreventiva dell'Università Statale di Milano, ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo alle nuove modalità di accesso alla Facoltà di. L'articolo Via ilper, ildi: “, madi” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via al test d’ingresso per Medicina - il parere di Pregliasco : “Cambiamento necessario - ma evitare eccesso di studenti” - L'articolo Via al test d’ingresso per Medicina, il parere di Pregliasco: “Cambiamento necessario, ma evitare eccesso di studenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Statale di Milano, ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo alle nuove modalità di accesso ... (Orizzontescuola.it)