Venator ecco il via libera | Ora la programmazione

"Come auspicavamo la conferenza dei servizi ha dato il via libera all'Autorizzazione integrata ambientale per la discarica definitiva nell'ex bacino fanghi Solmine". Iniziano così Fabrizio Dazzi, segretario della Filctem, e Riccardo Tosi, membro della Rsu Venator e della segreteria provinciale della Cgil. "Abbiamo apprezzato il fatto che la Regione ia riuscita a garantire la conclusione dell'iter autorizzatorio (Paur) in poco meno di sei mesi dal momento della presentazione della richiesta da parte dell'azienda – hanno aggiunto –. Ora il sito produttivo di Scarlino ha le condizioni per tornare operativo in tempi molto brevi e riavviare la produzione del biossido di titanio.

