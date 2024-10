Vandali in azione a Latina | tagliati tutti gli alberelli lungo un marciapiede

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gesto inqualificabile quello avvenutoildi via Aprilia a, nei pressi del Parco San Marco. Nel corso delle ultime ore,i piccoli alberi che adornavano l’infrastruttura sono statiin quello che appare chiaramente come un atto dismo. Gli, che arricchivano l’aspetto del quartiere e contribuivano al benessere dei residenti, sono stati brutalmente abbattuti, lasciando l’intera area desolata e priva del suo caratteristico tocco di verde. La comunità locale è perplessa e sgomenta, non solo per la perdita del verde urbano, ma anche per la mancanza di rispetto verso l’ambiente e il patrimonio comune. Atti come questo compromettono la qualità della vita e richiamano l’urgenza di una maggiore tutela del verde urbano e interventi per prevenire ulteriori episodi dismo.