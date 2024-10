"Usato per coprire un ciclo di doping". Sinner, pesante accusa di Kyrgios (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non accenna a placarsi la furia contro Jannik Sinner di Nick Kyrgios, che nelle ultime ore fa parlare solo soprattutto di sé per dichiarazioni fuori campo, come fa oramai da un paio di anni. L'australiano ex numero 13 al mondo, che ha annunciato a fine anno il suo ritorno in campo (“Posso anche vincere uno Slam così la gente smetterebbe di criticarmi”, ha detto), ha approfittato di un tweet di un utente, tale Laure Reevi, che, condividendo uno status di Sky Sport, ha pubblicato un'immagine e pubblicato un post velenosissimo: "Il Clostebol serve a mascherare cicli di doping pesante — si legge — Loro avevano lo spray nella borsa per avere un ALIBI. Nell'arco di cinque minuti loro hanno saputo della contaminazione. E andiamo!!!”. Kyrgios ha ripostato le parole del tweet, alimentando così una polemica che non vuole smettere di citare. Liberoquotidiano.it - "Usato per coprire un ciclo di doping". Sinner, pesante accusa di Kyrgios Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non accenna a placarsi la furia contro Jannikdi Nick, che nelle ultime ore fa parlare solo soprattutto di sé per dichiarazioni fuori campo, come fa oramai da un paio di anni. L'australiano ex numero 13 al mondo, che ha annunciato a fine anno il suo ritorno in campo (“Posso anche vincere uno Slam così la gente smetterebbe di criticarmi”, ha detto), ha approfittato di un tweet di un utente, tale Laure Reevi, che, condividendo uno status di Sky Sport, ha pubblicato un'immagine e pubblicato un post velenosissimo: "Il Clostebol serve a mascherare cicli di— si legge — Loro avevano lo spray nella borsa per avere un ALIBI. Nell'arco di cinque minuti loro hanno saputo della contaminazione. E andiamo!!!”.ha ripostato le parole del tweet, alimentando così una polemica che non vuole smettere di citare.

