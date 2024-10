Usa ricatta Israele: Stop invio armi se non si trova soluzione crisi umanitaria a Gaza entro 1 mese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La lettera di Washington a Gerusalemme con l'ultimatum doveva restare confidenziale, ma la stampa l'ha diffusa ed è così stata confermata anche dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller L'articolo Usa ricatta Israele: Stop invio armi se non si trova soluzione crisi umanitaria a Gaza entro 1 mese proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Usa ricatta Israele: Stop invio armi se non si trova soluzione crisi umanitaria a Gaza entro 1 mese Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La lettera di Washington a Gerusalemme con l'ultimatum doveva restare confidenziale, ma la stampa l'ha diffusa ed è così stata confermata anche dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller L'articolo Usase non siproviene da Il Difforme.

