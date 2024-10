Un ragazzo accoltellato davanti al liceo Martino Filetico: un episodio di violenza che scuote Ferentino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di violenza tra adolescenti ha scosso Ferentino, un comune in provincia di Frosinone. Un liceale di soli 16 anni è stato accoltellato in un inquietante incidente avvenuto intorno alle 14 di oggi, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. L’evento ha avuto luogo nei pressi del liceo Martino Filetico, dove un gruppo di studenti si trovava all’uscita della scuola. Questo fatto solleva interrogativi sull’educazione e la sicurezza nei luoghi di formazione e sulle dinamiche giovanili che spesso degenerano in episodi di violenza. L’episodio e i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato aggredito durante una lite che ha coinvolto un gruppo di giovani. Gaeta.it - Un ragazzo accoltellato davanti al liceo Martino Filetico: un episodio di violenza che scuote Ferentino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovoditra adolescenti ha scosso, un comune in provincia di Frosinone. Un liceale di soli 16 anni è statoin un inquietante incidente avvenuto intorno alle 14 di oggi, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. L’evento ha avuto luogo nei pressi del, dove un gruppo di studenti si trovava all’uscita della scuola. Questo fatto solleva interrogativi sull’educazione e la sicurezza nei luoghi di formazione e sulle dinamiche giovanili che spesso degenerano in episodi di. L’e i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe stato aggredito durante una lite che ha coinvolto un gruppo di giovani.

