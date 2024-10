Gaeta.it - Tragico incidente stradale nel Torinese: perde la vita un operaio di 37 anni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticoavvenuto sulla provinciale 13 tra Busano e Front ha portato alla tragica morte di Marco Ghiroldi, undi 37residente in provincia di Varese. La notizia ha rapidamente colpito la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza, in un’area che è tristemente nota per il numero elevato di incidenti. La dinamica dell’mortale Il sinistro è avvenuto intorno alle 21:00 di ieri sera, mentre Ghiroldi si trovava alla guida della sua Renault Espace durante una trasferta lavorativa nel Canavese. L’uomo, impegnato in lavori per una ditta bergamasca specializzata in impianti di trattamento termico, si stava dirigendo verso Front quando, per cause che sono ancora oggetto di indagine, ha perso il controllo del veicolo.