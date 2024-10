Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da lunedì 21 ottobre nella zona di Fonte Laurentina entrerà in funzione il nuovo capolinea di via Rita Brunetti per le linee 071 0730746 131 e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con i filobus in servizio sulla linea 74 e la metro B a Laurentina intanto sempre a proposito di modifiche alla rete bus sulla linea 031 che viaggia tra via Piedicavallo è la stazione la Giustiniana da inizio settimana è stata anticipata di 20 minuti dalle 7:15 alle 6:55 la corsa deviata dal capolinea di via Piedicavallo per migliorare il coordinamento colorare di ingresso scuole della zona cantieri in città proseguono i lavori urgenti in via Puccini la strada è chiusa tra Corso d’Italia e Via Pinciana sono deviate su percorsi alternativi 6 stelline di bus dettagli su Romamobilita. Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da lunedì 21 ottobre nella zona di Fonte Laurentina entrerà in funzione il nuovo capolinea di via Rita Brunetti per le linee 071 0730746 131 e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con i filobus in servizio sulla linea 74 e la metro B a Laurentina intanto sempre a proposito di modifiche alla rete bus sulla linea 031 che viaggia tra via Piedicavallo è la stazione la Giustiniana da inizio settimana è stata anticipata di 20 minuti dalle 7:15 alle 6:55 la corsa deviata dal capolinea di via Piedicavallo per migliorare il coordinamento colorare di ingresso scuole della zona cantieri in città proseguono i lavori urgenti in via Puccini la strada è chiusa tra Corso d’Italia e Via Pinciana sono deviate su percorsi alternativi 6 stelline di bus dettagli sumobilita.

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10 : 00 - Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto in entrata a Roma troviamo code per incidente sulla Cassia Veientana tra le rughe e via della Giustiniana sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e poi tra la Casilina e la Roma Fiumicino code a tratti anche sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la puntina sulla ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 09 : 30 - luceverde. it cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto in entrata a Roma troviamo code per incidente sulla Cassia Veientana tra le rughe e via della Giustiniana sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e poi tra la ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 09 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna dalla Casilina all’ape Poi tra Laurentina e la Roma Fiumicino qui per un incidente con gli altri enti anche in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Nomentana tra Latisana e la via del Mare in Entrate a Roma code per incidente sulla Cassia Veientana ... (Romadailynews.it)