Ascoltitv.it - Ti presento i suoceri, film su Rai1: trama, attori e cast

Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilTi. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. Ti“Ti” è una commedia romantica multigenerazionale che ruota attorno a due giovani innamorati, Michelle e Allen, pronti a convolare a nozze. La loro decisione di presentare le rispettive famiglie dà il via a una serie di eventi inaspettati e divertenti. Quello che sembra essere un semplice incontro tra due famiglie si trasforma ben presto in una scoperta sorprendente: i genitori dei due fidanzati si conoscono già, e non solo Tra loro ci sono state (e ci sono ancora?) delle relazioni extraconiugali! Le tensioni e i segreti emergono durante una cena, mettendo a dura prova i rapporti tra i giovani innamorati e i loro genitori.