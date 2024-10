Abruzzo24ore.tv - Terribile incidente domestico: uomo di 66 anni perde la vita in ospedale!

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Aquila - Un 66enne di Cagnano Amiterno è deceduto dopo un tragicocon una lavatrice; stava aiutando un amico a spostare l'elettro. Un graveha portato alla tragica scomparsa di Pierfranco Cimini, undi 66originario di Cagnano Amiterno. La vittima è deceduta presso l'San Salvatore dell'Aquila, dove era ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito gravi ferite mentre stava spostando una lavatrice. Secondo le ricostruzioni, Cimini stava dando una mano a un amico quando l'elettrogli è caduto addosso, provocandogli lesioni severe. A seguito dell', l'è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all', dove i medici hanno fatto del loro meglio per stabilizzarlo e trattare le sue ferite.