Temptation Island 12 ecco come sono andati gli ascolti della sesta puntata

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 lanonché penultimadodicesima edizione di(clicca QUI per leggere il resoconto), il reality show condotto da Filippo Bisciglia in cui alcune coppie decidono di mettere alla prova il proprio sentimento, vivendo tre settimane distante e circondati da avvenenti ragazzi e ragazze single. Nellaandata in onda ieri sera tre delle quattro coppie ancora in gioco hanno deciso di mettere fine al proprio viaggio nei sentimenti confrontandosi al falò finale. A decidere di lasciare il villaggio separatistati Millie Moi e Michele Varriale, il quale si è detto deluso dal comportamentofidanzata, Antonio Maietta e Titty Scialò, che ha gettato nuovamente l’anello nel fuoco e Mirco Rossi e Giulia Duranti, che nonostante il sentimento hanno lasciato separati il programma perché non più felici insieme.