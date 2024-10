Lanazione.it - Tamponamento fra tre auto sull’Autopalio: ci sono feriti, uno è grave

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Casciano (Firenze), 16 ottobre 2024 – A causa di un incidente sull’palio Siena-Firenze che ha coinvolto quattro, citre, uno dei quali èma non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione sull’palio a Impruneta all’altezza del cimitero degli americani (in direzione di Firenze) è stata fortemente rallentata. Ancora da chiarire i contorni della vicenda, sul posto i mezzi di soccorso. Notizia in aggiornamento