Stravolt? a Nordest: aperitivo queer a Trieste il 18 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Stravolt? a Nordest" è l'evento perfetto per incontrarsi, condividere esperienze, scambiarsi idee, conoscere artist? emergenti e associazioni locali e, soprattutto, divertirsi. L'appuntamento di questo mese è venerdì 18 ottobre al Meeting Point in galleria Fenice, dalle 20 alle 24. Un’occasione Triesteprima.it - Stravolt? a Nordest: aperitivo queer a Trieste il 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "? a" è l'evento perfetto per incontrarsi, condividere esperienze, scambiarsi idee, conoscere artist? emergenti e associazioni locali e, soprattutto, divertirsi. L'appuntamento di questo mese è venerdì 18al Meeting Point in galleria Fenice, dalle 20 alle 24. Un’occasione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stravolt? a Nordest: aperitivo queer a Trieste il 18 ottobre - "Stravolt? a Nordest" è l'evento perfetto per incontrarsi, condividere esperienze, scambiarsi idee, conoscere artist? emergenti e associazioni locali e, soprattutto, divertirsi. L'appuntamento di ques ... (triesteprima.it)

“Penalità per la power unit”, stravolta la griglia di partenza del GP Austin: partirà dietro! - Caos per il GP di Austin, verrà stravolta la griglia di partenza: prevista una penalità per la power unit in vista della gara statunitense ... (calciomercato.it)

George Baldock, il Panathinaikos pagherà tutto l’ingaggio rimanente del calciatore alla famiglia - È morto il 9 ottobre nella piscina della sua villa di Glifada ... La formazione greca ha scelto così di dare un aiuto concreto alla famiglia stravolta dal dolore. La stessa nazionale ellenica, della ... (corriere.it)