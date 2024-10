Stop ai test per l'accesso a Medicina: cosa cambia adesso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Bernini: “Un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l'opportunità di diventare professionisti in ambito medico” Ilgiornale.it - Stop ai test per l'accesso a Medicina: cosa cambia adesso Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Bernini: “Un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l'opportunità di diventare professionisti in ambito medico”

Stop ai test per l'accesso a Medicina : la graduatoria dopo il primo semestre sulla base dell'esito degli esami - Il governo spera. . Via ai test a Medicina : si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale , tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. La novità è stata presentata oggi in Senato dal presidente della commissione Istruzione , Roberto Marti , e dal presidente della commissione Sanità , Francesco Zaffini. (Gazzettadelsud.it)

Stop ai test d’ingresso a Medicina - Odontoiatria e Veterinaria : primo semestre ad accesso libero - poi graduatoria nazionale - “Viene abolito il test con le domande schizofreniche, con una valutazione estemporanea di test a crocette. Per gli studenti che non superano la selezione per il secondo semestre, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi sei mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea, offrendo così una seconda chance senza la perdita dell’anno accademico. (Ilfattoquotidiano.it)

Medicina - stop a test d’ingresso e numero chiuso : cosa cambia per gli aspiranti medici - Continua a leggere . Il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà condizionato dal conseguimento di tutti gli esami previsti per il primo e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale. La riforma prevede l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. (Fanpage.it)