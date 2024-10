“Sparito nel nulla dopo aver violentato una minore”, 38enne rintracciato e arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brembate. Lo hanno fermato in provincia di Como, dopo averlo seguito a lungo. In manette L.R., 38enne di nazionalità cinese, arrestato con la pesante accusa di violenza sessuale su minore. In questi ultimi mesi, l’indagato aveva più volte cambiato dimore senza lasciare traccia. Nel mese di aprile, secondo i carabinieri, si era reso autore di violenza sessuale ai danni di una minore, appunto. Una violenza consumata all’interno dell’attività commerciale nella quale all’epoca dei fatti lavorava. Bergamonews.it - “Sparito nel nulla dopo aver violentato una minore”, 38enne rintracciato e arrestato Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brembate. Lo hanno fermato in provincia di Como,lo seguito a lungo. In manette L.R.,di nazionalità cinese,con la pesante accusa di violenza sessuale su. In questi ultimi mesi, l’indagato aveva più volte cambiato dimore senza lasciare traccia. Nel mese di aprile, secondo i carabinieri, si era reso autore di violenza sessuale ai danni di una, appunto. Una violenza consumata all’interno dell’attività commerciale nella quale all’epoca dei fatti lavorava.

