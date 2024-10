Si presentano nuovo ospedale e piano casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso della giornata di oggi sono due gli incontri pubblici in programma. Il primo si terrà alle ore 9 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana e riguarda la presentazione del nuovo Patto per la casa, importante misura che sarà presentata pubblicamente alle parti sociali, alle organizzazioni sindacali e agli stakeholder del territorio da parte dell’amministrazione comunale. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, nell’aula Magna e nella Sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana si terrà un altro incontro pubblico importante che consentirà ai progettisti e ad Ausl Romagna di presentare ai cittadini il progetto del futuro ospedale cittadino a Villachiaviche (nella foto un rendering di come sarà), e ai tecnici comunali di illustrare le varie fasi del procedimento di approvazione del progetto stesso. Ilrestodelcarlino.it - Si presentano nuovo ospedale e piano casa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso della giornata di oggi sono due gli incontri pubblici in programma. Il primo si terrà alle ore 9 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana e riguarda la presentazione delPatto per la, importante misura che sarà presentata pubblicamente alle parti sociali, alle organizzazioni sindacali e agli stakeholder del territorio da parte dell’amministrazione comunale. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, nell’aula Magna e nella Sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana si terrà un altro incontro pubblico importante che consentirà ai progettisti e ad Ausl Romagna di presentare ai cittadini il progetto del futurocittadino a Villachiaviche (nella foto un rendering di come sarà), e ai tecnici comunali di illustrare le varie fasi del procedimento di approvazione del progetto stesso.

