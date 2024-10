Ilfattoquotidiano.it - “Sapevo che finiva con la morte di qualcuno”. In aula testimonianza di Lavinia Limido sfregiata dall’ex

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sfregiò l’ex moglie e uccise il padre di lei che cercava di difenderla dall’aggressione. Da maggio Marco Manfrinati è in carcere perché ritenuto responsabile delladi Fabio. L’uomo è anche accusato di stalking nel processo scaturito dalla denuncia presentata da. La donna nel corso del suo esame durante il processo a Varese che vede imputato Manfrinati per stalking, ha raccontato di aver avuto paura del marito, delle sue minacce e della sua aggressività tanto da fuggire e nascondersi. “Iocome sarebbe andata a finire, lui ce l’aveva detto e me lo aspettavo. Per questo avevamo preso accorgimenti – ha aggiunto. –che l’epilogo sarebbe stata ladi, credevo la mia”. La donna, assistita dall’avvocato Fabio Ambrosetti, ha ricostruito l’incubo vissuto dopo il trasferimento con Manfrinati da Varese a Busto Arsizio.