"Riprenditi". Temptation Island, bufera su Bisciglia dopo l'ultima puntata: le critiche del pubblico

"Sei l'avvocato dei traditori, vergogna". Temptation Island, bufera su Filippo Bisciglia. dopo l'ultima puntata, la quinta, andata in onda il 15 ottobre 2024, le cose per il padrone di casa sono diametralmente cambiate: è passato da beniamino del pubblico a 'amico dei maschi che tradiscono le donne'. Si fa per esagerare chiaramente, ma c'è una parte del pubblico di Temptation che se la sta riprendendo non poco proprio con il conduttore Mediaset. Andiamo a vedere perché. La puntata di ieri sera ha offerto un mix di emozioni forti, tensioni e momenti di riflessione per le coppie coinvolte. >> "Io me ne vado, da solo". Temptation Island, colpo di scena finale. Lui si alza ed esce Con il gran finale alle porte, i partecipanti si trovano a un bivio cruciale nelle loro relazioni. Il momento clou della puntata è stato il falò tra Anna e Alfred.

Se mi lasci non vale - gli autori replicano alle accuse di aver ‘copiato’ Temptation Island (e lanciano una stoccata a Filippo Bisciglia!) - È un programma perfettamente in linea con il servizio pubblico. Rivedendolo probabilmente era giusto così. Il comunicato ufficiale dell’azienda ha anticipato: Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. (Isaechia.it)

Temptation Island visto da uno psicologo : “La carenza affettiva di Titty parte dall’infanzia - la rende manipolabile” - Continua a leggere . Al penultimo appuntamento, quasi tutte le coppie di Temptation Island hanno lasciato il programma. Intervistato da Fanpage. E al momento, fatta eccezione per Diandra e Valerio, nessuna con un lieto fine. it, lo psicologo Elpidio Cecere ha analizzato i comportamenti dei protagonisti nella puntata del 15 ottobre, cercando di spiegare perché, secondo lui, tra loro le cose non ... (Fanpage.it)

Luca Barbareschi s’infuria col giornalista : “Il mio programma uguale a Temptation Island? Nessuno lo ha mai detto. E dovreste iniziare a firmare con nome e cognome” - . Noi guarderemo il suo programma con il consueto interesse”. “Non c’entra assolutamente nulla con Temptation Island. Faccio riflessioni serie, anche se io avrei voluto farle più leggere. Non solo: “Alla fine di questo percorso, puntata dopo puntata, le coppie prenderanno la decisione se continuare con modalità nuove, proseguire come prima oppure scegliere strade differenti”. (Ilfattoquotidiano.it)