Rinnovi automatici abbonamenti, basta addebiti indesiderati: cosa fare. Alcuni consigli utili per non avere brutte sorprese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Rinnovi automatici degli abbonamenti dopo il periodo di prova gratuito sono una brutta bestia per molte persone. Non ci si fa caso, ma uno sommato all’altro alla fine dell’anno rappresentano una somma significativa. Un po’ per pigrizia, un po’ per dimenticanza, un po’ perché non si sa come si fa, ecco che li lasciamo attivi e poi arriva la brutta sorpresa sul conto. cosa fare dunque? Le grandi piattaforme, i quotidiani online o altri siti giovano proprio delle dimenticanze dell’utente, che spesso si ritrova con addebiti non previsti, il più delle volte perché ci si scorda di disdire l’abbonamento in tempo, prima del rinnovo. Ma come si può ovviare a tutto questo? Il Corriere ha pubblicato una guida con Alcuni consigli per gli utenti. Vediamoli insieme e liberiamoci di costi unitili.Leggi anche: Stangata per chi ha ristrutturato casa. Thesocialpost.it - Rinnovi automatici abbonamenti, basta addebiti indesiderati: cosa fare. Alcuni consigli utili per non avere brutte sorprese Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ideglidopo il periodo di prova gratuito sono una brutta bestia per molte persone. Non ci si fa caso, ma uno sommato all’altro alla fine dell’anno rappresentano una somma significativa. Un po’ per pigrizia, un po’ per dimenticanza, un po’ perché non si sa come si fa, ecco che li lasciamo attivi e poi arriva la brutta sorpresa sul conto.dunque? Le grandi piattaforme, i quotidiani online o altri siti giovano proprio delle dimenticanze dell’utente, che spesso si ritrova connon previsti, il più delle volte perché ci si scorda di disdire l’abbonamento in tempo, prima del rinnovo. Ma come si può ovviare a tutto questo? Il Corriere ha pubblicato una guida conper gli utenti. Vediamoli insieme e liberiamoci di costi unitili.Leggi anche: Stangata per chi ha ristrutturato casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo contratti statali 2024-2025, settimana corta di 4 giorni e smart working ampliato tra le novità - Cosa prevedono le ultime proposte avanzate per il rinnovo contrattuale degli statali tra settimana corta lavorativa e smart working per i neoassunti: i chiarimenti ... (businessonline.it)

Basta addebiti indesiderati: ecco i consigli utili per non dimenticarsi di disdire in tempo le prove gratuite - Streaming e non solo: viviamo in un periodo storico in cui si possiede sempre meno e si noleggia sempre di più. Tra i mille servizi e abbonamenti, è difficile ricordarsi quali richiedono un rinnovo au ... (corriere.it)

Quando scatta il rinnovo automatico di Danilo con la Juventus - Dopo una stagione con la fascia da capitano al braccio, il difensore brasiliano della Juventus Danilo non sta vivendo un gran momento in bianconero: per Thiago. (calciomercato.com)