Residenti di Monte del Marmo mobilitati contro i rischi delle antenne 5G in Piazza del Campidoglio

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre, i Residenti del consorzio San Luigi di Monte del Marmo si daranno appuntamento in Piazza del Campidoglio per una manifestazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli legati all'inquinamento elettromagnetico. In particolare, gli abitanti esprimeranno le loro preoccupazioni riguardo all'installazione di una nuova antenna 5G, un tema che ha riacceso un dibattito già acceso in una comunità colpita da problemi di salute significativi. 

La situazione di emergenza sanitaria nella comunità 

La comunità di Monte del Marmo è attualmente in uno stato di allerta, un clima di preoccupazione che permea ogni aspetto della vita quotidiana. Vincenzo Moccia, presidente del consorzio, ha espresso il sentiment comune dichiarando che sono stati registrati numerosi casi di leucemia e tumori tra i Residenti.

