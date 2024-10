Quasi e Vida Loca, un weekend di party-format al Demodè Club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si terrà un doppio appuntamento con i party-format nel fine settimana del Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione.Venerdì 18 ottobre sarà proposto il party “Quasi – una festa pressapochista”, una serata senza regole né limiti in cui sarà possibile ballare le Baritoday.it - Quasi e Vida Loca, un weekend di party-format al Demodè Club Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si terrà un doppio appuntamento con inel fine settimana del Demodédi Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione.Venerdì 18 ottobre sarà proposto il– una festa pressapochista”, una serata senza regole né limiti in cui sarà possibile ballare le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il welcome party dell’università di Padova agli studenti Erasmus - stand informativi e dj set al Parco della Musica - . I Welcome Days sono delle giornate di benvenuto dedicate alle studentesse e agli studenti in arrivo all’Università di Padova attraverso programmi di mobilità internazionale come Erasmus+ for Studies, SEN Coimbra Group, Swiss European Mobility Programme, Arqus Alliance Mobility Programme, Erasmus. (Padovaoggi.it)