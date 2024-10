Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani, incontro con ricercatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L. Spallanzani' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor Drew Weissman, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid usando la tecnologia mRna.Ad organizzare e promuovere la giornata è stata Delia Goletti, direttrice dell'Uoc Ricerca Traslazionale dell'INMI Spallanzani ed ex collega di Weissman tra il 1992 e il 1996 negli Stati Uniti sotto la guida del professor Anthony Fauci. La stessa ha moderato l'incontro tra il professor Weissman e i ricercatori dello Spallanzani, un importante momento di confronto in cui tanti ricercatori hanno potuto rivolgere le loro domande al vincitore del Nobel della Medicina 2023. Iltempo.it - Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani, incontro con ricercatori Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L.' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor, vincitore delper la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid usando la tecnologia mRna.Ad organizzare e promuovere la giornata è stata Delia Goletti, direttrice dell'Uoc Ricerca Traslazionale dell'INMIed ex collega ditra il 1992 e il 1996 negli Stati Uniti sotto la guida del professor Anthony Fauci. La stessa ha moderato l'tra il professore idello, un importante momento di confronto in cui tantihanno potuto rivolgere le loro domande al vincitore deldella Medicina 2023.

