Payback sui dispositivi medici, Pompignoli e Buonguerrieri (FdI): "Lavoreremo per arginare i danni creati dai precedenti governi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, candidato alle prossime elezione regionali con Fdi, e la deputata Alice Buonguerrieri, hanno incontrato i rappresentanti di Ceracarta di Forlì, azienda da quasi 60 anni specializzata nel settore dei dispositivi medicali con filiali in India Forlitoday.it - Payback sui dispositivi medici, Pompignoli e Buonguerrieri (FdI): "Lavoreremo per arginare i danni creati dai precedenti governi" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il consigliere regionale Massimiliano, candidato alle prossime elezione regionali con Fdi, e la deputata Alice, hanno incontrato i rappresentanti di Ceracarta di Forlì, azienda da quasi 60 anni specializzata nel settore deimedicali con filiali in India

