Paura per Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raimondo Todaro ultimamente aveva pubblicato un post, che lo ritraeva in una stanza di ospedale, con la seguente didascalia: "Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare". Poco dopo è poi comparsa una Storia con il pollice verso l'alto accompagnato dalla scritta: "Tutto bene e grazie a tutti dei messaggi". I problemi di salute di Raimondo Todaro I fan si sono immediatamente preoccupati, anche perché il ballerino ha avuto problemi di salute seri già in passato nel 2020, quando gli furono diagnosticati due brutti mali. Fu proprio l'ex professore di "Amici" a raccontare le sue vicissitudini in un'intervista a "Verissimo" rilasciata a Silvia Toffanin. Nel corso di quella emozionante intervista Todaro disse che fisicamente si sentiva a pezzi, però cercava di sorridere perché non voleva che gli altri lo trattassero in maniera diversa.

