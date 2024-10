Pallanuoto, Champions League 2024/25: Savona trionfa 18-12 in casa del Primorac (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Rari Nantes Savona riscatta la sconfitta nel primo turno contro il Sabadell e batte in trasferta a Kotor i montenegrini del Primorac per 18-12, nella gara valida per il gruppo D della Champions League 2024/25 di Pallanuoto maschile. Triplette per Damonte, Figlioli, Occhione e Erdelyi. Partita in equilibrio per due tempi chiusi in vantaggio dai biancorossi per 12-10, col break di 3-1 a fine secondo tempo. Dopo il 9-10 del quasi quarantenne totem Drasko Brguljan, il 3-0 di parziale arriva con Bruni, Occhione e Damonte. Nell’ultimo quarto i vicecampioni d’Italia dilagano agganciando il Sabadell a quota 3, mentre in vetta c’è l’Olympiacos con 5 punti. Pallanuoto, Champions League 2024/25: Savona trionfa 18-12 in casa del Primorac SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Rari Nantesriscatta la sconfitta nel primo turno contro il Sabadell e batte in trasferta a Kotor i montenegrini delper 18-12, nella gara valida per il gruppo D della/25 dimaschile. Triplette per Damonte, Figlioli, Occhione e Erdelyi. Partita in equilibrio per due tempi chiusi in vantaggio dai biancorossi per 12-10, col break di 3-1 a fine secondo tempo. Dopo il 9-10 del quasi quarantenne totem Drasko Brguljan, il 3-0 di parziale arriva con Bruni, Occhione e Damonte. Nell’ultimo quarto i vicecampioni d’Italia dilagano agganciando il Sabadell a quota 3, mentre in vetta c’è l’Olympiacos con 5 punti./25:18-12 indelSportFace.

