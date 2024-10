Paesi Unifil: "Massima pressione politica su Israele. Cambiamo regole di ingaggio" | La diretta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le Idf continuano ad attaccare le postazioni di Hezbollah e Hamas. L'Iran preme per una coalizione di Stati musulmani contro Tel Aviv Ilgiornale.it - Paesi Unifil: "Massima pressione politica su Israele. Cambiamo regole di ingaggio" | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le Idf continuano ad attaccare le postazioni di Hezbollah e Hamas. L'Iran preme per una coalizione di Stati musulmani contro Tel Aviv

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

16 Paesi Ue di Unifil - 'massima pressione su Israele' - I ministri hanno concordato "sull'importanza di mantenere una presenza stabile in Libano, sottolineando che ogni decisione riguardante il futuro della missione Unifil dovrĂ essere presa collettivamente in sede Onu" ed hanno espresso "con forza la necessitĂ di rivedere le regole d'ingaggio, in modo da permettere a Unifil di operare in maniera piĂą efficace e sicura". (Quotidiano.net)

Unifil - i paesi Ue hanno chiesto all'Onu di cambiare le regole di ingaggio - I ministri della Difesa di 16 Paesi europei di Unifil hanno concordato "sull'importanza di mantenere una presenza stabile in Libano, sottolineando che ogni decisione riguardante il futuro della missione Unifil dovrĂ essere presa collettivamente in sede Onu". La riunione in videoconferenza... (Today.it)

Attacchi alle basi Unifil - altolà dei Paesi europei. “Ma Bibi non si fermerà ” - E se anche fosse sono dotati di armi leggere con una sproprozione offensiva enorme rispetto ai militari di Tel Aviv”. I caschi blu hanno le mani legate da regole d’ingaggio molto limitate alle quali devono sottostare”. Quanto durerà il conflitto in Libano? “Difficile fare previsioni, ma non sarà breve. (Quotidiano.net)