Omicidio di Giulia, Impagnatiello era capace di intendere e volere quando uccise (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra pienamente capace di intendere e di volere Alessandro Impagnatiello quando, il 27 maggio 2023, uccise con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi Giulia Tramontano, 29 anni, nella loro casa a Senago, nel Milanese, e il cui corpo venne trovato quattro giorni dopo in un’intercapedine vicino ad un box.  Lo hanno stabilito lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca nella perizia disposta e depositata nel processo a carico del 31enne ex barman. La difesa sosteneva che era affetto da un disturbo della personalità di tipo “paranoide”. L'articolo Omicidio di Giulia, Impagnatiello era capace di intendere e volere quando uccise proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Omicidio di Giulia, Impagnatiello era capace di intendere e volere quando uccise Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra pienamentedie diAlessandro, il 27 maggio 2023,con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesiTramontano, 29 anni, nella loro casa a Senago, nel Milanese, e il cui corpo venne trovato quattro giorni dopo in un’intercapedine vicino ad un box.  Lo hanno stabilito lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca nella perizia disposta e depositata nel processo a carico del 31enne ex barman. La difesa sosteneva che era affetto da un disturbo della personalità di tipo “paranoide”. L'articolodieradiproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Impagnatiello - la perizia psichiatrica : «Era capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano» - Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. Lo hanno stabilito i periti... (Ilmessaggero.it)

Impagnatiello - la perizia psichiatrica : «Capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano» - Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. Lo hanno stabilito i periti... (Ilmessaggero.it)

Il fratello di Giulia Tramontano diventa papà : la figlia si chiama come la 27enne uccisa da Impagnatiello - Per mesi l’ex barman, accusato di omicidio pluriaggravato, ha tentato di avvelenarla con l’obiettivo di farla abortire, mentre portava parallelamente e segretamente avanti una relazione con un’altra donna. E ora, 17 mesi dopo la sua morte, il fratello Mario è diventato papà e ha deciso che sua figlia si chiamerà come la sorella vittima di femminicidio. (Open.online)