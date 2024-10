Gaeta.it - Nuove indagini sul presunto giro di mazzette riguardante Sogei e i ministeri

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le recenti perquisizioni da parte delle autorità hanno messo in luce un vastodi corruzione che coinvolge, l'agenzia informatica del Ministero dell'Economia, e idella Difesa e dell'Interno. Tra gli indagati spicca il nome di Andrea Stroppa, referente per l'Italia di Elon Musk, accusato di concorso in corruzione. Gli sviluppi sembrano aprirefrontiere per l'inchiesta, che comprende anche importanti figure istituzionali e la società, elemento cruciale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. L'inchiesta sue le perquisizioni L'operazione giudiziaria ha avuto un'accelerazione dopo l'arresto in flagranza del Direttore Generale di, Paolino Iorio, accusato di ricevere tangenti dal valore di oltre 100.000 euro.