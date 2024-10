Notiziario. Biglietti in vendita sono 500 per l’Arezzo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È attiva la prevendita dei Biglietti per la gara Sestri Levante – Arezzo, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C che si disputerà venerdì 18 ottobre alle ore 20,30 presso lo Stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante. I 500 Biglietti del settore ospiti riservati agli amaranto saranno acquistabili presso il circuito Etes (www.etes.it) oppure alla Tabaccheria Veri, in località Bagnoro, tutti i giorni (escluso il mercoledì) 8:30-12:30 e 16:00-9:00 Il costo dei tagliandi è di 13 euro oltre il diritto di prevendita. La vendita terminerà alle ore 19 di domani, giovedì 17 ottobre. l’Arezzo ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara. Sport.quotidiano.net - Notiziario. Biglietti in vendita sono 500 per l’Arezzo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È attiva la predeiper la gara Sestri Levante – Arezzo, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C che si disputerà venerdì 18 ottobre alle ore 20,30 presso lo Stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante. I 500del settore ospiti riservati agli amaranto saranno acquistabili presso il circuito Etes (www.etes.it) oppure alla Tabaccheria Veri, in località Bagnoro, tutti i giorni (escluso il mercoledì) 8:30-12:30 e 16:00-9:00 Il costo dei tagliandi è di 13 euro oltre il diritto di pre. Laterminerà alle ore 19 di domani, giovedì 17 ottobre.ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara.

