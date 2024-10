Nave con 41 migranti attracca a Salerno: focus su minori e assistenza sanitaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’arrivo della Nave Solidaire al porto di Salerno, avvenuto poco prima delle 14 di oggi, segna un nuovo capitolo nell’emergenza migratoria del paese. A bordo, 41 migranti, tra cui spiccano 28 minori non accompagnati provenienti da diverse nazioni, tra cui Siria, Sierra Leone, Gambia e Guinea Bissau. Questo sbarco, come tanti altri negli ultimi mesi, richiede una risposta coordinata da parte delle autorità locali e nazionali, con particolare attenzione ai minori e alla loro assistenza sanitaria. Dettagli sul sbarco e gestione dei migranti Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha evidenziato l’importanza di trattare l’arrivo di questi migranti con la massima serietà. “È l’ennesimo sbarco che affrontiamo”, ha affermato, sottolineando l’approccio che le forze dell’ordine adotteranno per garantire la sicurezza e il benessere degli individui a bordo. Gaeta.it - Nave con 41 migranti attracca a Salerno: focus su minori e assistenza sanitaria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’arrivo dellaSolidaire al porto di, avvenuto poco prima delle 14 di oggi, segna un nuovo capitolo nell’emergenza migratoria del paese. A bordo, 41, tra cui spiccano 28non accompagnati provenienti da diverse nazioni, tra cui Siria, Sierra Leone, Gambia e Guinea Bissau. Questo sbarco, come tanti altri negli ultimi mesi, richiede una risposta coordinata da parte delle autorità locali e nazionali, con particolare attenzione aie alla loro. Dettagli sul sbarco e gestione deiIl questore di, Giancarlo Conticchio, ha evidenziato l’importanza di trattare l’arrivo di questicon la massima serietà. “È l’ennesimo sbarco che affrontiamo”, ha affermato, sottolineando l’approccio che le forze dell’ordine adotteranno per garantire la sicurezza e il benessere degli individui a bordo.

