Mostra in onore di Luigi Billi a Roma: un viaggio nell’arte tra memoria e innovazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 19 ottobre, il Palazzo Esposizioni di Roma ospita la Mostra “Luigi Billi. Flashback opere 1992-2015“, dedicata all’opera dell’artista scomparso nel 2016. Questo evento, curato da Patrizia Mania e Nicoletta Billi, intende esplorare il ricco e complesso percorso artistico di Billi, che ha segnato profondamente la scena artistica contemporanea italiana. Attraverso una selezione di circa cinquanta opere, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con una narrazione che oscilla tra memoria personale e collettiva, tra realismo e astrazione, figura e materia. Un artista tra memoria personale e collettiva Luigi Billi, nato a Firenze nel 1958, ha dedicato la sua vita a esplorare e reinterpretare le sfumature dell’esperienza umana attraverso l’arte. La sua opera si caratterizza per un continuo dialogo con la memoria. Gaeta.it - Mostra in onore di Luigi Billi a Roma: un viaggio nell’arte tra memoria e innovazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 19 ottobre, il Palazzo Esposizioni diospita la. Flashback opere 1992-2015“, dedicata all’opera dell’artista scomparso nel 2016. Questo evento, curato da Patrizia Mania e Nicoletta, intende esplorare il ricco e complesso percorso artistico di, che ha segnato profondamente la scena artistica contemporanea italiana. Attraverso una selezione di circa cinquanta opere, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con una narrazione che oscilla trapersonale e collettiva, tra realismo e astrazione, figura e materia. Un artista trapersonale e collettiva, nato a Firenze nel 1958, ha dedicato la sua vita a esplorare e reinterpretare le sfumature dell’esperienza umana attraverso l’arte. La sua opera si caratterizza per un continuo dialogo con la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli stropicciamenti e l'arte di Luigi Billi in mostra a Roma - A otto anni dalla scomparsa, tanto improvvisa quanto prematura di Luigi Billi (Firenze 1958 - Milano 2016), dal 19 ottobre si apre la mostra "Luigi Billi. Flashback opere 1992-2015" al Palazzo Esposiz ... (ansa.it)

Belinda Bencic di ritorno dalla maternità già a fine ottobre - Tra poco meno di due settimane, ovvero prima del previsto, Belinda Bencic tornerà a disputare una partita di tennis. Sei mesi dopo la nascita di sua figlia la rossocrociata sarà presente all’ITF 75 di ... (rsi.ch)

Tracker: la nemesi di Colter torna nelle nuove immagini della stagione 2 - La seconda stagione di Tracker è iniziata il 13 ottobre con l'episodio "Out of the Past" ... (cinematographe.it)