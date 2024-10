Mistermovie.it - Mister Movie | Kevin Bacon svela i suoi Migliori Film Horror per Halloween

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con l’arrivo di, molti appassionati del cinema si preparano a celebrare il periodo con una maratona di, noto attore di successo e grande fan del genere, ha recentemente condiviso suicanali social una lista di ventiperfetti per creare l’atmosfera giusta. Con grande entusiasmo,ha spiegato come questo periodo dell’anno sia il suo preferito, grazie alla possibilità di vivere esperienze cinematografiche intense e spaventose. Leproposte diper: la selezione diha consigliato venti titoli che possono essere distribuiti per tutto il mese di ottobre o, per i più coraggiosi, gustati durante una maratona notturna.