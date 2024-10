Migranti in Albania, l’operazione italiana parte male: 5 su 16 devono tornare indietro. Mezza giornata dopo lo sbarco ancora nessuno nel Cpr (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono soldi ben spesi: lo chiama “investimento“. L’investimento sulla missione Albania del governo Meloni però comincia con una incredibile serie di inciampi. Nonostante a bordo della nave Libra, il pattugliatore della Marina Militare destinato alla spola tra Lampedusa e il porto di Shengjin, fossero stati fatti salire solo 16 Migranti (10 bengalesi e 6 egiziani), cinque di loro devono tornare indietro. Tre si sono dichiarati minorenni (due in particolare hanno detto di avere 16 anni) e quindi non rientrano nell’accordo tra Roma e Tirana che vale solo per i maschi adulti: sono stati trasferiti su una motovedetta per esser riportati sulla nave Libra, diretti in Italia dove saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe. Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, l’operazione italiana parte male: 5 su 16 devono tornare indietro. Mezza giornata dopo lo sbarco ancora nessuno nel Cpr Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono soldi ben spesi: lo chiama “investimento“. L’investimento sulla missionedel governo Meloni però comincia con una incredibile serie di inciampi. Nonostante a bordo della nave Libra, il pattugliatore della Marina Militare destinato alla spola tra Lampedusa e il porto di Shengjin, fossero stati fatti salire solo 16(10 bengalesi e 6 egiziani), cinque di loro. Tre si sono dichiarati minorenni (due in particolare hanno detto di avere 16 anni) e quindi non rientrano nell’accordo tra Roma e Tirana che vale solo per i maschi adulti: sono stati trasferiti su una motovedetta per esser riportati sulla nave Libra, diretti in Italia dove saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.

Arrivata in Albania la nave Libra con 16 migranti - Passeranno la notte nel centro di accoglienza allestito dal governo italiano, i 16 migranti arrivati stamane in Albania. Servizio di Massimiliano Cochi The post Arrivata in Albania la nave Libra con 16 migranti first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni : verranno riportati in Italia - I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare, verranno riaccompagnati in Italia. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Centro migranti in Albania - tra i 16 sbarcati anche due minori : “Trasferiti su una motovedetta per tornare in Italia” – Video - Per questo i due giovani, come documentato in un video del Fattoquotidiano. “Due tra i migranti minorenni? È la conferma che le misure del governo sono assurde: l’identificazione dei naufraghi in mare è illegittima e viola norme internazionali e costituzionali”, ha scritto Nicola Fratoianni su X. it, e confermato da fonti dell’autorità portuale albanese all’Ansa, sono stati “trasferiti su una ... (Ilfattoquotidiano.it)