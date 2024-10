Migranti in Albania, il governo non intende cambiare l’accordo sui migranti, nonostante la sentenza della Corte Ue (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le fondamenta dell'accordo tra Italia e Albania sui migranti rischiano di crollare fin dall'arrivo dei primi naufraghi trasportati in territorio albanese. Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea infatti impone una concezione restrittiva del concetto di Paese sicuro, che potrebbe impedire l'applicazione delle procedure accelerate previste alla maggior parte dei richiedenti asilo, rinchiusi nei centri dello Stato balcanico. Fonti di palazzo Chigi però spiegano a Fanpage.it che per ora il governo non intende cambiare le regole del protocollo. E così l'esecutivo Meloni si prepara a un nuovo scontro con la magistratura. Fanpage.it - Migranti in Albania, il governo non intende cambiare l’accordo sui migranti, nonostante la sentenza della Corte Ue Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le fondamenta dell'accordo tra Italia esuirischiano di crollare fin dall'arrivo dei primi naufraghi trasportati in territorio albanese. Una recentedi Giustizia europea infatti impone una concezione restrittiva del concetto di Paese sicuro, che potrebbe impedire l'applicazione delle procedure accelerate previste alla maggior parte dei richiedenti asilo, rinchiusi nei centri dello Stato balcanico. Fonti di palazzo Chigi però spiegano a Fanpage.it che per ora ilnonle regole del protocollo. E così l'esecutivo Meloni si prepara a un nuovo scontro con la magistratura.

