Migranti a Trieste: emergenza dopo la chiusura del Silos e la situazione attuale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La chiusura del Silos ha avuto un impatto significativo sulla vita dei Migranti a Trieste, con strade sovraffollate e una crescita dei bisogni per chi cerca protezione. Secondo il rapporto "Silos vuoto-Strade piene", presentato dalle associazioni locali, la situazione è stata monitorata da giugno a settembre 2023, rivelando numeri preoccupanti e necessità urgenti. La situazione attuale dei Migranti a Trieste Dal 21 giugno al 20 settembre 2024, le organizzazioni assistenziali hanno registrato 5.054 nuovi incontri nei pressi della stazione centrale di Trieste. Questo equivale a una media di circa 55 nuovi Migranti ogni giorno. Tra queste persone, circa il 57% sono uomini adulti singoli, il 21% sono famiglie e il 19% minori stranieri non accompagnati, mentre il 3% sono donne adulte singole.

