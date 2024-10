Metro chiusa a Milano, linea ferma: "Mancanza di elettricità" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop alla lilla. Mercoledì pomeriggio, verso le 16.30, la Metro M5 di Milano è stata costretta allo stop per un "inconveniente tecnico". Atm ha fatto sapere che la linea è chiusa tra Domodossola e Monumentale a causa di un guasto in una fermata. "Il nostro pronto intervento sta risolvendo una Milanotoday.it - Metro chiusa a Milano, linea ferma: "Mancanza di elettricità" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop alla lilla. Mercoledì pomeriggio, verso le 16.30, laM5 diè stata costretta allo stop per un "inconveniente tecnico". Atm ha fatto sapere che latra Domodossola e Monumentale a causa di un guasto in unata. "Il nostro pronto intervento sta risolvendo una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiusa una tratta della metro verde M2 fino al 20 dicembre : tutti i cambiamenti - A partire dal lunedì 7 ottobre fino al 20 dicembre, la tratta della linea metropolitana verde M2 tra le stazioni di Centrale e Piola a Milano sarà chiusa dopo le 21 tutti i giorni per lavori di manutenzione straordinaria in galleria, seguiti al recente rinnovo di binari e rete elettrica... (Milanotoday.it)

Non solo lo sciopero dei trasporti a Roma - nel weekend chiusa la Metro C per lavori - Non solo lo sciopero dei trasporti a Roma. Nel weekend è prevista la chiusura della Metro C, che sarà sostituita integralmente da bus navetta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Metro A chiusa tra Ottaviano e Battistini : passeggero si lancia sotto ad un treno a Cipro - Tratta interrotta tra Ottaviano e Battistini della metro A di Roma lungo entrambe le direzioni per un incidente che ha visto coinvolto un passeggero.Continua a leggere . (Fanpage.it)