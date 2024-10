Medioriente: media, raid Israele nel sud di Beirut (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane sarebbero tornate a colpire Beirut nell’ambito della loro compagna contro Hezbollah. Lapresse.it - Medioriente: media, raid Israele nel sud di Beirut Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane sarebbero tornate a colpirenell’ambito della loro compagna contro Hezbollah.

Medioriente : Idf ordina evacuazione nella periferia sud di Beirut - “Nuovo avviso urgente ai residenti del sobborgo meridionale, in particolare a quelli nell’edificio specificato nella mappa e situato a Haret Hreik”, scrive su X Avichay Adraee. “Ti trovi vicino alle strutture e agli interessi di Hezbollah, contro i quali l’Idf opererà nel prossimo futuro – prosegue il portavoce – Per la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari, devi evacuare immediatamente ... (Lapresse.it)

Medioriente : Beirut - ieri 41 morti e 124 feriti in attacchi Israele - Il bilancio più grave nel nord del Libano (21 morti e sei feriti), seguito dal sud del Paese (11 morti e 48 feriti), Nabatiyé (sei morti e 31 feriti), Bekaa (tre morti e 21 feriti)e Baalbeck-Hermel (18 feriti). 350 persone sono rimaste uccise e 10. . Dall’inizio degli scontri tra Israele ed Hezbollah (oltre un anno fa) 2. (Lapresse.it)

Medioriente : Beirut - 4 morti in raid Israele su rifugio per sfollati - Lo ha riferito il ministero libanese della Sanità. . Beirut (Libano), 9 ott. (LaPresse/AP) – Almeno quattro persone sono rimaste uccise e 10 ferite in un attacco israeliano contro un hotel trasformato in rifugio per sfollati a Wardaniyeh, nella regione di Chouf, nel sud del Libano. Un reporter dell’Associated Press in una città vicina ha udito due boom sonici e un’esplosione provenienti da aerei ... (Lapresse.it)