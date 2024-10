Medioriente: Idf ordina evacuazione nella periferia sud di Beirut (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Il portavoce per i media arabi delle forze israeliane di difesa (Idf) ha pubblicato un avviso nel quale intima ai residenti di evacuare un edificio nella periferia meridionale di Beirut, avvertendo che un attacco aereo è imminente. Lo riporta The Times of Israel. “Nuovo avviso urgente ai residenti del sobborgo meridionale, in particolare a quelli nell’edificio specificato nella mappa e situato a Haret Hreik”, scrive su X Avichay Adraee. “Ti trovi vicino alle strutture e agli interessi di Hezbollah, contro i quali l’Idf opererà nel prossimo futuro – prosegue il portavoce – Per la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari, devi evacuare immediatamente questo edificio e gli edifici circostanti e tenerti lontano da essi a una distanza non inferiore a 500 metri”. Lapresse.it - Medioriente: Idf ordina evacuazione nella periferia sud di Beirut Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Il portavoce per i media arabi delle forze israeliane di difesa (Idf) ha pubblicato un avviso nel quale intima ai residenti di evacuare un edificiomeridionale di, avvertendo che un attacco aereo è imminente. Lo riporta The Times of Israel. “Nuovo avviso urgente ai residenti del sobborgo meridionale, in particolare a quelli nell’edificio specificatomappa e situato a Haret Hreik”, scrive su X Avichay Adraee. “Ti trovi vicino alle strutture e agli interessi di Hezbollah, contro i quali l’Idf opererà nel prossimo futuro – prosegue il portavoce – Per la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari, devi evacuare immediatamente questo edificio e gli edifici circostanti e tenerti lontano da essi a una distanza non inferiore a 500 metri”.

