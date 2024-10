Marito violento a Bologna, maltratta e minaccia di morte la moglie: scatta il braccialetto elettronico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 - Ha maltrattato la moglie per anni, anche in presenza del figlio minorenne, per questo un uomo sulla trentina è indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e nei suoi confronti è scattata l'ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza. Il tutto è scaturito da un'indagine dei carabinieri della stazione Bologna Corticella nata a seguito della denuncia di una donna che ha raccontato anni di maltrattamenti subiti dal Marito, che la insultava, picchiava e minacciava di morte anche in presenza del figlio. Ilrestodelcarlino.it - Marito violento a Bologna, maltratta e minaccia di morte la moglie: scatta il braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Hato laper anni, anche in presenza del figlio minorenne, per questo un uomo sulla trentina è indagato permenti contro familiari o conviventi e nei suoi confronti èta l'ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumentodi controllo a distanza. Il tutto è scaturito da un'indagine dei carabinieri della stazioneCorticella nata a seguito della denuncia di una donna che ha raccontato anni dimenti subiti dal, che la insultava, picchiava eva dianche in presenza del figlio.

