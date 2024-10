Manovre pericolose, è allarme al porto: nei guai comandante di una motonave, era ubriaco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Manovre di disormeggio "strane e pericolose", a Manfredonia la Capitaneria di porto interviene a bordo di una nave straniera ormeggiata presso il porto industriale per scongiurare una situazione di potenziale pericolo e scopre che il comandante della motonave era ubriaco.E' successo nella Foggiatoday.it - Manovre pericolose, è allarme al porto: nei guai comandante di una motonave, era ubriaco Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)di disormeggio "strane e", a Manfredonia la Capitaneria diinterviene a bordo di una nave straniera ormeggiata presso ilindustriale per scongiurare una situazione di potenziale pericolo e scopre che ildellaera.E' successo nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grandi manovre per l’aeroporto di Rimini : “Con i nuovi voli saliremo a 400mila passeggeri”. Aumentano le rotte dall’Inghilterra - “Porteremo a Rimini i manager di 300 aeroporti e di oltre 100 compagnie aeree. Rimini, 11 ottobre 2024 – “L’anno prossimo e il 2026 saranno cruciali per l’aeroporto di Rimini. “Con i nuovi voli nel 2025 arriveremo a 400mila passeggeri, un terzo in più di quest’anno – dice Corbucci – Nel 2026 cresceremo ancora”. (Ilrestodelcarlino.it)