ManovraSbarra | passi avanti innegabili

Manovra,Sbarra: passi avanti innegabili (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 16.10 "Aspettiamo di leggere il testo della Manovra, ma se gli interventi fossero confermati ci sarebbero passi in avanti innegabili". Così il segretario della Cisl Sbarra sulla Manovra varata ieri. Molti dei contenuti recepirebbero "proposte avanzate dalla Cisl",dice Sbarra. Dal taglio strutturale del cuneo fiscale all'accorpamento delle aliqote Irpef,dall'indicizzazione delle pensioni al supporto alla famiglia. "Da rafforzare il sostegno fiscale alle fasce medie e più flessibilità previdenziale per giovani e donne", sostiene Sbarra. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 16.10 "Aspettiamo di leggere il testo della Manovra, ma se gli interventi fossero confermati ci sarebberoin". Così il segretario della Cisl Sbarra sulla Manovra varata ieri. Molti dei contenuti recepirebbero "proposte avanzate dalla Cisl",dice Sbarra. Dal taglio strutturale del cuneo fiscale all'accorpamento delle aliqote Irpef,dall'indicizzazione delle pensioni al supporto alla famiglia. "Da rafforzare il sostegno fiscale alle fasce medie e più flessibilità previdenziale per giovani e donne", sostiene Sbarra.

