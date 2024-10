Mancini a rischio esonero in Arabia: “Due punti in 3 gare, inaccettabile. Prenderemo una decisione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roberto Mancini a rischio esonero in Arabia Saudita. Yasser Al Misehal, capo federazione saudita, ha dichiarato: "È una situazione inaccettabile, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Prenderemo una decisione”. Fanpage.it - Mancini a rischio esonero in Arabia: “Due punti in 3 gare, inaccettabile. Prenderemo una decisione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) RobertoinSaudita. Yasser Al Misehal, capo federazione saudita, ha dichiarato: "È una situazione, abbiamo fatto duenelle ultime tre partite casalinghe.una decisione”.

Mancini pareggia ancora - ora è a rischio esonero con l’Arabia Saudita - com/4TMQoDT3Mr — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 16, 2024 L’Arabia Saudita di Mancini non vince. com/ASbzgxft9u — All About SPL (@Saudifutbol) October 16, 2024 L'articolo Mancini pareggia ancora, ora è a rischio esonero con l’Arabia Saudita sembra essere il primo su ilNapolista. Al momento l’Arabia Saudita è terza, alle spalle dei nipponici e dell’Australia. (Ilnapolista.it)