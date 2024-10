Manageritalia: “Ecco nostra proposta normativa per genitorialità condivisa” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La proposta normativa presentata si compone di cinque articoli Un vero e proprio cambiamento culturale volto a combattere la disparità di genere, guardare ai diritti e doveri dei genitori indipendentemente dal genere, oltre ad aiutare le donne a superare tutte le difficoltà con le quali sono costrette a scontrarsi nel momento in cui vogliono lavorare Sbircialanotizia.it - Manageritalia: “Ecco nostra proposta normativa per genitorialità condivisa” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lapresentata si compone di cinque articoli Un vero e proprio cambiamento culturale volto a combattere la disparità di genere, guardare ai diritti e doveri dei genitori indipendentemente dal genere, oltre ad aiutare le donne a superare tutte le difficoltà con le quali sono costrette a scontrarsi nel momento in cui vogliono lavorare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empro Group presenta domanda per una proposta di IPO - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... (it.investing.com)

Esmail Qaani riappare dopo settimane per il funerale di Nilforoushan a Teheran. Restano i dubbi sui tradimenti della “sua” forza Quds - Il mistero della scomparsa del generale del Quds è chiuso, ma resta l'enigma del perché per due settimane si siano perse le sue tracce ... (ilfattoquotidiano.it)

Von der Leyen chiede ai leader dell’Ue di valutare gli hub di rimpatrio sul modello italiano in Albania - Il modello italiano degli hotspot in Albania, nonostante i timori delle associazioni, potrebbe presto essere replicato in altri Paesi europei. (lettera43.it)