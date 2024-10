"Ma lei chi è? Chi è per dirlo?. Fornero insulta e Storace la manda ko, lite da Floris | Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si scalda il clima a DiMartedì. A scatenare la reazione di Francesco Storace ci pensa Elsa Fornero. L'ex ministro, nella puntata del 15 ottobre su La7, torna sulle pensioni e afferma che "è Giorgetti a tenere i conti, mentre il ministro Salvini spesso parla a vanvera". Parole che non piacciono all'interlocutore: "Perché deve offendere? Ha espresso una proposta Ma lei chi è per dare questi giudizi?". E così ecco che in soccorso di Fornero arriva il conduttore, Giovanni Floris: "Se anche la professoressa esprime un giudizio nei confronti di Salvini Lui ne ha dette così tante su di lei". Ma Storace tira dritto: "Chiedo scusa, Salvini per dire quelle cose ha preso i voti degli italiani, la Fornero ne ha preso solo uno". Liberoquotidiano.it - "Ma lei chi è? Chi è per dirlo?. Fornero insulta e Storace la manda ko, lite da Floris | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si scalda il clima a DiMartedì. A scatenare la reazione di Francescoci pensa Elsa. L'ex ministro, nella puntata del 15 ottobre su La7, torna sulle pensioni e afferma che "è Giorgetti a tenere i conti, mentre il ministro Salvini spesso parla a vanvera". Parole che non piacciono all'interlocutore: "Perché deve offendere? Ha espresso una proposta Ma lei chi è per dare questi giudizi?". E così ecco che in soccorso diarriva il conduttore, Giovanni: "Se anche la professoressa esprime un giudizio nei confronti di Salvini Lui ne ha dette così tante su di lei". Matira dritto: "Chiedo scusa, Salvini per dire quelle cose ha preso i voti degli italiani, lane ha preso solo uno".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Salvini parla a vanvera" - "Tu non votata". Fornero torna in tv e litiga con Storace - L'ex ministro del governo Monti attacca il segretario della Lega: "O non ha capito niente delle pensioni o è come un disco rotto". Il giornalista sbotta: "Ma lei chi è? Non ha avuto un solo voto dagli italiani". (Ilgiornale.it)