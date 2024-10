Quifinanza.it - Lorenzo Serafini è il nuovo direttore creativo di Alberta Ferretti

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una nuova brezza arriva alla maison, il brand simbolo di eleganza e femminilità senza tempo, ha recentemente annunciato una nuova guida creativa:. Questo cambiamento segna un importante capitolo per il brand italiano, che si prepara a esplorare nuove dimensioni di stile e creatività sotto la direzione di uno dei nomi più interessanti nel panorama della moda contemporanea. Chi è? Nato e cresciuto in Italia,è un designer che ha saputo distinguersi per la sua capacità di unire romanticismo e modernità. Ha studiato presso l’Istituto Marangoni di Milano, uno dei più prestigiosi istituti di formazione nel settore della moda, e ha lavorato per marchi di grande rilievo come Roberto Cavalli e Dolce & Gabbana, dove ha affinato il suo stile e la sua visione creativa.