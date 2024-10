Lobotka si ferma: Gilmour titolare contro l’Empoli. Ecco cosa trapela da Castel Volturno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo Scozzese pronto a guidare il centrocampo del Napoli contro l’Empoli dopo l’infortunio di Lobotka. Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli con una novità importante a centrocampo: l’infortunio di Stanislav Lobotka apre le porte al debutto da titolare in Serie A per Billy Gilmour. Lobotka salterà il match contro l’Empoli a causa del problema al flessore rimediato con la sua Slovacchia. Al suo posto, il giovane talento scozzese Billy Gilmour è pronto a prendere le redini del centrocampo azzurro. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo Lobotka salterà sicuramente il match di domenica a causa di un problema al flessore della coscia sinistra, rimediato durante la partita di Nations League tra Slovacchia e Azerbaigian, vinta 3-1 dalla squadra di Calzona a Baku. Napolipiu.com - Lobotka si ferma: Gilmour titolare contro l’Empoli. Ecco cosa trapela da Castel Volturno Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo Scozzese pronto a guidare il centrocampo del Napolidopo l’infortunio di. Il Napoli si prepara ad affrontarecon una novità importante a centrocampo: l’infortunio di Stanislavapre le porte al debutto dain Serie A per Billysalterà il matcha causa del problema al flessore rimediato con la sua Slovacchia. Al suo posto, il giovane talento scozzese Billyè pronto a prendere le redini del centrocampo azzurro. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivosalterà sicuramente il match di domenica a causa di un problema al flessore della coscia sinistra, rimediato durante la partita di Nations League tra Slovacchia e Azerbaigian, vinta 3-1 dalla squadra di Calzona a Baku.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lobotka a rischio contro l’Empoli : è uscito all’83’ nella gara contro Azerbaigian - La Gazzetta dello Sport – Lobotka a rischio contro l’Empoli: è uscito all’83’ nella gara contro Azerbaigian L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su … L'articolo Lobotka a rischio contro l’Empoli: è uscito all’83’ nella gara contro Azerbaigian proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Lobotka a rischio per l’Empoli - al suo posto pronto all’esordio Gilmour (Gazzetta) - . Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Lobo è rimasto in campo fino all’83’, quando poi è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio: oggi rientrerà in Italia e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma l’idea è che salterà la trasferta di domenica a Empoli. (Ilnapolista.it)