Lobotka la sua confessione | Sono sempre stato attratto dalle donne più mature | sono stato con una di 17 anni più vecchia di me

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, si è raccontato in una intervista nel programma MVP, dell'emittente slovacca Sport Tv. Nel corso dell'intervista il calciatore ha rivelato dal punto di vista sentimentale le sue preferenze: «Sono sempre stato attratto dalle donne più mature: sono stato con una di 17 anni più vecchia di me. Sono sempre stato attratto dalle donne mature, perché ho qualcosa di cui parlare con loro»

Pastore : “Lobotka è stato il migliore in campo contro il Como” - Trattenere Osimhen sarebbe stato un sacrificio, ma era difficile trattenerlo considerando tutti i problemi che sono sorti con lui. Pastore: “Su Kvaratskhelia era rigore netto” Così il giornalista: “Gli arbitri sono un problema che c’è da tempo e che si sta espandendo sempre di più. Con Conte difficilmente ci sarà spettacolo, ma arriveranno molte vittorie e potrebbe arrivare anche il bel ... (Terzotemponapoli.com)