LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bianconere al tappeto con onore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Prima sconfitta stagionale per le ragazze di Canzi. Una battuta d’arresto che non ridimensiona affatto le bianconere, reduci da 9 successi di fila. Il Bayern Monaco ha mantenuto fede alle grosse aspettative della vigilia, dimostrandosi avversario di altissimo LIVEllo: dalla gestione dei momenti complicati passando alla fluidità del gioco espresso, sino al cinismo nel finalizzare le palle-gol. Le bianconere escono a testa alta da questo scontro, avendo giocato alla pari per larghi tratti del match di fronte a una super-big del calcio europeo. Rammarico per il palo di Boattin e qualche occasione non gestita al meglio, materiale su cui si soffermerà Canzi per perfezionare i meccanismi di una Juventus parsa comunque in ottima forma. Oasport.it - LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bianconere al tappeto con onore Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Prima sconfitta stagionale per le ragazze di Canzi. Una battuta d’arresto che non ridimensiona affatto le, reduci da 9 successi di fila. Ilha mantenuto fede alle grosse aspettative della vigilia, dimostrandosi avversario di altissimollo: dalla gestione dei momenti complicati passando alla fluidità del gioco espresso, sino al cinismo nel finalizzare le palle-gol. Leescono a testa alta da questo scontro, avendo giocato alla pari per larghi tratti del match di fronte a una super-big deleuropeo. Rammarico per il palo di Boattin e qualche occasione non gestita al meglio, materiale su cui si soffermerà Canzi per perfezionare i meccanismi di unaparsa comunque in ottima forma.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : parte la ripresa - Peyraud-Magnin fa sua la sfera. 45. C’è speranza per i prossimi 45?, la Juventus può rimettere la partita in carreggiata. 40 Prima frazione positiva, nonostante il parziale svantaggio. A tra poco per la seconda frazione. Il palo di Boattin lascia l’amaro in bocca, insieme al dubbio intervento in area di Dallman su Caruso, impunito dal direttore di gara. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva - 45. Sugli sviluppi cartellino giallo per Bennison, rea di aver trattenuto Buhl. 13 Massimiliano Canzi modifica l’assetto della sua Juventus. 18? Vantaggio Bayern Monaco, 0-1. 19? Buhl cerca la rete dai 20 metri. 2? Cross dalla sinistra di Buhl, brava Boattin a coprire sull’incombere di Gwinn. Dopo la soffertissima vittoria ottenuta una settimana fa in Norvegia, contro il Valerenga, la ... (Oasport.it)